درويش قدم عينات غذائية لدار العجزة وناشد بفتح سقف وزارة الصحة ودفع المستحقات

قام مكتب النائب ​علي درويش​ بتقديم عينات غذائية صحية مخصصة للمرضى لصالح ​دار العجزة​ في ​طرابلس​ (​مستشفى​ جمعية الخدمات الاجتماعية) ضمن برنامج الدعم في مواجهة ​الكورونا​. وناشد درويش ​وزارة الصحة​ الاهتمام بالمؤسسات الصحية وفتح سقف الوزارة للمستشفايات ودور الرعاية خاصة لكبار السن الأكثر عرضة للوفاة بسبب المشاكل الصحية وتأمين دفع المستحقات المتوجبة على وزارة الصحة لما يؤمن استمرار المؤسسات الصحية والصمود أمام انتشار ​فيروس كورونا​ في ​لبنان​ والعالم.

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