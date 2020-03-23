مؤسسة السيد فضل الله توزع 1300 حصة غذائيّة بمنطقة بعلبك الهرمل

قام مكتب الخدمات الاجتماعيّة في مؤسّسة ​السيد علي فضل الله​ في ​منطقة البقاع​، بتوزيع أكثر من 1300 حصة غذائية على عوائل الأيتام والفقراء والمحتاجين في منطقة ​بعلبك الهرمل​. وأكّدت المؤسّسة أن مختلف فروع مكاتبها تقوم بواجبها الإنساني والأخلاقي والصحي من خلال تقديم المساعدات للعائلات المحتاجة.

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