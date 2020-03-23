توقيف شبكة دولية لتهريب المخدرات

أعلنت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة انه في إطار عملياتها النوعية لملاحقة وكشف شبكات تهريب ​المخدرات​ الدولية، انطلاقاً من ​لبنان​، وبناءً على معلومات توافرت ل​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​ حول قيام شبكة مؤلفة من أشخاص عدة، بتوضيب كمية كبيرة من ​حشيشة الكيف​ في داخل أثاث منزلي، تمهيداً لتهريبها الى إحدى الدول الأوروبية، توصلت إلى تحديد موقع المستودع حيث تتم عملية التوضيب، وذلك في محلة ​دوحة عرمون​، كما تمكنت من معرفة هويات أفراد الشبكة.

ونتيجةً لخطّة ​محكمة​ وعملية مراقبة المستودع وأفراد الشبكة، رُصدت بتاريخ 12/3/2020، شاحنة كبيرة، كانت ستعمل على نقل المفروشات، عندها تمكنت قوة خاصة في الشعبة من ضبطها، وتوقيف اثنين من أفراد الشبكة، وهما: - م. ع. (مواليد العام ١٩٧٣، لبناني) - أ. ح. (مواليد العام ١٩٩٥، سوري) بتفتيش الشاحنة، ضُبط في داخلها /٢٤٣٩/ كيساً من مادة حشيشة الكيف، بلغت زِنتها الإجمالية /٢٤٤/ كلغ، ملصق عليها ​العلم اللبناني​، وهي مخبّأة داخل الأثاث.

بالتحقيق معهما، اعترفا انهما يشكّلان شبكة لتهريب المخدرات الى الخارج، وانهما كانا بصدد تهريب الكمية المضبوطة الى ​الدنمارك​، عبر الشحن البحري، كما اعترفا بالتخطيط ل​عملية تهريب​ كمية كبيرة أخرى من حشيشة الكيف الى ​ليبيا​ بالطريقة عينها.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات، المرجع المختص، بناءً على إشارة ​القضاء​، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.