افرام عن أزمة كورونا:نحن على المسار الصحيح ونواكب الأزمة بقدر كبير من المسؤولية

أعلن النائب ​نعمة افرام​ ان "​الحكومة​ في ملف كورونا تأخّرت في البداية في إيقاف الرحلات الجويّة، لكن اليوم أعتقد أننا على المسار الصحيح ونواكب ​الأزمة​ بقدر كبير من المسؤولية، وأعوّل على أن تكون المرحلة الرابعة التي دخلنا فيها أكثر تكاملاً ضمن خطة تفترض تنظيم التحرّك على الطرقات بناء على معايير وبالاستناد إلى غرفة عمليات مركزيّة، توضح آليات انتقال ووصول من يسمح له بالتجوّل لا سيما المؤسّسات العاملة الصناعيّة المساهمة في محاربة الوباء".

وأشار في تصريح له إلى انه " نحتاج أيضاً لإنجاز الفحوصات الطبيّة الخاصّة ب​فيروس كورونا​ لأكبر عدد ممكن من الأشخاص وإصدار نتائجها بسرعة، مع تأمين مواقع للحجر الصحي لتخفيف العبء عن ​المستشفيات​ وحتى لو اقتضى ذلك مصادرة لهذه المواقع".

وكشف ان مجموعة اندفكو الصناعيّة التي يرأسها "ضمن مسؤوليّتها الاجتماعيّة في هذا الظرف الدقيق وفي إطار الحفاظ على ​الأمن​ القومي الصحّي والبيئي اللبناني واستعداداً للأسوأ، توجّهت نحو مبادرات إنتاجيّة وطنيّة خلاقة، من خلال تأمين أجهزة التنفسّ ومراكز طبيّة ميدانيّة .

وأعلن عن "تحدٍ لبناني من خلال انجاز نموذج أوّل لجهاز تنفّس بالمواصفات الطبيّة اللازمة لمواجهة ​الكورونا​ في مجموعة اندفكو خلال أيام، لننطلق في مرحلة إنتاج نحو 500 جهاز بعد الانتهاء من التجارب، كما لدينا القدرة على انتاج غرف عزل وغرف عمليّات جاهزة ومصنّعة مسبقاً في حال دعت الحاجة". وقال:" نحن بصدد تطوير آلة إنتاجيّة لتصنيع كمامات طبيّة متخصّصة تساعد في تأمين حاجة الطاقم الطبي في المستشفيات ومرضى كورونا وكذلك السوق المحليّة وستكون جاهزة خلال شهر للإنتاج".