مكاوي: أصبحنا بمراحل متقدمة تتطلب منا اجراءات مختلفة عن التوعية والوقاية

أوضح محافظ جبل لبنان ​محمد مكاوي​ في حديث لبرنامج نقطة على السطر مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر اذاعة صوت لبنان ان "حملة "​السلام​ة قبل السلام" تم اطلاقها خلال مرحلة التوعية من فيروس ​كورونا​ لأنه ينقل بوتيرة عالية جدا من شخص لآخر وهذه الحملة ساعدتنا للتخفيف من العادات الاجتماعية"، لافتا إلى ان "التوعية مطلوبة أينما كنا لكننا صرنا بمراحل متقدمة تتطلب منا اجراءات مختلفة عن التوعية و​الوقاية​".

وعن موضوع سوق الخضار، شدد على انه "نفكر بهذا الموضوع يوميا لأنه ضمن المحلات المستثناة من الاقفال، وهاجسنا هو ضبط الازدحام فيها، وهذا الموضوع جدا شائك وجدا خطير وليس من السهل إيجاد الحلول له".

ولفت مكاوي إلى ان "المؤسسالت المستثناة من الاقفال لها أولية اليوم بالمراقبة، فعلينا ان نراقب كيفية عملها وتخفيف الازدحام فيها، والتركيز اليوم هو على الالتزام بالاجراءات وسنتخذ القرارات المناسبة بحق أي مؤسسة لا تلتزم بالاجراءات". وقال: "نحن أمام وضع خطير واذا لم تلتزم المؤسسات بالاقفال ستلتزم لا اراديا بالاقفال بعد فترة عند انتشار الفيروس بشكل أكبر".