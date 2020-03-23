قوى الامن: 227 محضر ضبط بحق المخالفين لقرار التعبئة العامة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ تسجيل 227 محضر ضبط بحق المخالفين لقرار التعبئة العامة. وكان رئيس الحكومة حسان دياب قد أصدر قرارا طلب فيه التأكيد على قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة وجميع البلديات واتحاداتها، وجوب التشدّد في تطبيق البندين (1) و (2) من المادة الأولى من المرسوم رقم 6198/2020 لجهة وجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلاّ للضرورة القصوى ولجهة منع التجمّعات على اختلافها في الأماكن العامة والخاصة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة الفورية لملاحقة المخالفين أمام المراجع القضائية المختصّة، عملاً بأحكام المادتين 604 و 770 من قانون العقوبات.

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