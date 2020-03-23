عبد الصمد وعدت بمتابعة موضوع الطلاب اللبنانيين بايطاليا بجلسة الحكومة

اشارت وزيرة الاعلام ​منال عبد الصمد​ في تصريح لها على وسائل التواصل الاجتماعي الى انها "قامت بنقل معاناة الطلبة ال​لبنان​يين في ​إيطاليا​ للوزراء المعنيين، وستتابع الموضوع خلال اجتماع ​مجلس الوزراء​ حول أبنائنا العالقين في الدول التي اجتاحها كورونا"، مضيفة: "أدعو لهم بالصحة أينما كانوا وأتمنى عليهم البقاء داخل أماكن إقامتهم".

هذا وكان ​الطلاب​ ​اللبنانيون​ في إيطاليا رسالة إلى وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد لتحملها الى ​الحكومة اللبنانية​ وطالبوا السلطات المعنية في لبنان بأن تلاحق أوضاعهم بشكل متواصل، وتعالج المشاكل التي يعاني منها الطالب اللبناني، بخاصة أن أزمة فيروس "كورونا" في إيطاليا متجهة إلى الأسوأ، ومن المتوقع استمرار ازدياد حدة وتيرتها لأشهر حسب المصادر الإيطالية.

وطالب الطلاب الحكومة بتأمين طائرة إجلاء من إيطاليا إلى لبنان للبنانيين الراغبين بالعودة الى بلادهم وتمضية الحجر الصحي هناك، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الطبية اللازمة والإجبارية التي اعتمدتها الدول الأخرى، ومع يقيننا التام بضرورة عدم المساعدة في انتشار المرض، ولكن هذا يجب ان يتوفر مع ظروف تتيح لنا ذلك.