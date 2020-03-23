طرابلسي: طالبت بتجهيز مستشفيات ميدانية اضافية لاستقبال مصابي كورونا

أعلن عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ادكار طرابلسي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "في اجتماع ل​نواب بيروت​، طالبت بتجهيز ​مستشفيات​ ميدانية اضافية، تستقبل المصابين في حال تفشى كورونا، في مجمعات موجودة في نطاق ​مدينة بيروت​، مثل فوروم دي بيروت او ​البيال​". إضغط للمزيد

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