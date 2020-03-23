كنعان: فلنشجع المبادرة التي تصب بخانة التصامن الاجتماعي لا التصويب على مطلقها

أشار أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان في تصريح له على وسائل التوصل الاجتماعي الى أن "كل مبادرة تصب في خانة التضامن الاجتماعي والدعم لمجتمعنا وشعبنا وبلداتنا والجسم الطبي والمسعف في ظل هذه الأزمة العابرة لكل التناقضات والصراعات، هي مشكورة ومطلوبة من الجميع فلنشجع المبادرة لا التصويب على مطلقها".
هذا وكان اطلق كنعان قبل أيام بالتعاون مع وزارة الصحة حملة تعقيم المراكز العامة وصالونات الكنائس في عدة مناطق في المتن الشمالي بدء من الساحل ومنطقة الدكوانة وسن الفيل مرورا بوسط المتن وصولا الى مناطق الجرد.
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