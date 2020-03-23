كنعان: فلنشجع المبادرة التي تصب بخانة التصامن الاجتماعي لا التصويب على مطلقها

أشار أمين سر تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح له على وسائل التوصل الاجتماعي الى أن "كل مبادرة تصب في خانة التضامن الاجتماعي والدعم لمجتمعنا وشعبنا وبلداتنا والجسم الطبي والمسعف في ظل هذه ​الأزمة​ العابرة لكل التناقضات والصراعات، هي مشكورة ومطلوبة من الجميع فلنشجع المبادرة لا التصويب على مطلقها".

هذا وكان اطلق كنعان قبل أيام بالتعاون مع ​وزارة الصحة​ حملة تعقيم المراكز العامة وصالونات الكنائس في عدة مناطق في ​المتن الشمالي​ بدء من الساحل ومنطقة ​الدكوانة​ و​سن الفيل​ مرورا بوسط المتن وصولا الى مناطق الجرد.