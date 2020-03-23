مقتل 7 أشخاص وفقدان اثنين نتيجة الفيضانات في إيران

لفت المتحدث الرسمي باسم الإسعاف ال​إيران​ية مجتبى خالدي الى إن "7 أشخاص قتلوا بسبب ​فيضانات​ الربيع وفقد اثنان آخران". واشار الخالدي، في بيان الى ان "​الأمطار​ الغزيرة ادت إلى تدفقات طينية في مقاطعات هرمزجان وبوشهر وسيستان و​بلوشستان​ وفارس وكوم وجليان وجنوب ​خراسان​ ومازندران وسمنان و​كرمان​، حيث أصيب 17 شخصا، وفقد اثنان، وقتل 7"، مضيفا: "في شهري آذار-ونيسان، كقاعدة عامة، يزداد هطول الأمطار في إيران، ما يؤدي إلى ​الفيضانات​ والتدفقات الطينية في أجزاء مختلفة من البلاد،هذا الربيع لم يكن استثناء - الأمطار الغزيرة تسببت في فيضانات في عشر مقاطعات من البلاد".

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