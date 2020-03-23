الدفاع الروسية: تقليص دورية مشتركة مع تركيا في إدلب بسبب مخاوف أمنية

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ في بيان أن "​روسيا​ و​تركيا​ اضطرتا إلى تقليص دوريتهما المشتركة الثانية في منطقة إدلب السورية اليوم الاثنين بسبب مخاوف أمنية".

وكان من المقرر أن تغطي الدورية الطريق السريع إم4 الذي يربط مدينتي حلب و​اللاذقية​. وجرى تقليص دوريتهما المشتركة الأولى في وقت سابق هذا الشهر بسبب ما وصفته ​موسكو​ باستفزازات المسلحين. وتحاول روسيا وتركيا تثبيت اتفاق لوقف ​إطلاق النار​ في المنطقة.