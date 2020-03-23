مقتل 23 شخصا بأعمال شغب داخل سجن في كولومبيا

اعلنت وزيرة العدل الكولومبية مارغاريتا كابيو، عن مقتل 23 سجينا وجرح 90 في أعمال شغب وقعت داخل سجن مكتظ في العاصمة الكولومبية بوغوتا. إضغط للمزيد

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