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بالتزامن مع أزمة كورونا.. أقوى زلزال منذ أكثر من قرن يهز عاصمة كرواتيا

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دبي - بواسطة محمد فارس © Antonio Bronic

على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في أوروبا، هز زلزال قوى، اليوم الأحد، عاصمة جمهورية كرواتيا مدينة زغرب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مركز دراسات العلوم الجيولوجية الألماني GFZ تأكيده أن قوة الزلزال بلغت 5.3 درجة حسب مقياس ريختر، وهذا أقوى زلزال يضرب زغرب منذ 140 عاما، ووقع مركزه على بعد ستة كيلومترات عن المدينة.

وأعلن رئيس معهد طب الطوارئ في زغرب، جاركو راسيتش، أن مراهقا في سن 15 عاما أصيب بجروح بليغة إثر انهيار مبنى سكني نتيجة للزلزال، وتم انتشاله من تحت الأنقاض ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة، كما أصيب مراهق آخر بجروح خطيرة في الرأس نتيجة لانهيار سقف في مبنى آخر.

كما أسفر الزلزال عن عدة حرائق في المدينة وانقطاع الكهرباء عن بعض أحيائها.

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BARPAK, NEPAL - MAY 1, 2015: Dhan Maya Ghale,68 stands next to her destroyed home in Barpak on May 1, 2015 where 60% of the village has been destroyed. The village is amongst the largest in Gorkha province with a population of around 10-12,000. The April 25th earthquake with a magnitude of 7.8 killed over 9,000 in Nepal's worst earthquake in 80 years. (Photo by Paula Bronstein/ Getty Images)

ودعا رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، المواطنين إلى البقاء خارج منازلهم تحسبا لهزات أرضية جديدة، لكن ذلك دون الاقتراب من بعضهم البعض خشية من انتقال عدوى فيروس كورونا، في ظل تسجيل وفاة واحدة و206 إصابات بكورونا "كوفيد-19" في البلاد.

ونشرت قوات الجيش الكرواتي في العاصمة لإزالة الأنقاض التي خلفها الزلزال.

وفي جمهورية سلوفينيا المجاورة، أعلنت السلطات أن الزلزال لم يلحق ضررا بمحطة كرشكو النووية (الوحيدة في البلاد)، لكن الجهات المختصة قد شرعت في مراجعة المعدات والأنظمة فيها كإجراء احترازي.

المصدر: رويترز

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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