فرنسا تهدد بريطانيا بسبب كورونا: تحركوا وإلا أغلقنا الحدود

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن توجيه فرنسا تحذيرًا شديد اللهجة لبريطانيا، بسبب فيروس كورونا الذي توغل في عدد من دول أوروبا.

صحيفة "ليبراسيو" الفرنسية، أشارت في تقريرها، إلى أن رئيس البلاد إيمانويل ماكرون، هدد بإغلاق حدود بلاده أمام بريطانيا، إذا تقاعس رئيس وزرائها بوريس جونسون، في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وطالب ماكرون من جونسون، اتخاذ قرارات أكثر صرامة بشأن الحد من انتشار الفيروس، وإلا نفذ تهديده بغلق الحدود في وجه بريطانيا.

وأشار التقرير، إلى أن التهديد تسبب في اتخاذ جونسون قرارات بإغلاق الحانات والمطاعم والمسارح ودور السينما وصالات الألعاب الرياضية.

وذكر التقرير أن مسئولا فرنسيا قال: "اضطررنا لتهديده بشكل واضح لجعله يتحرك في نهاية الأمر".