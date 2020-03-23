زلزال يهز كرواتيا.. وأنباء عن وقوع أضرار

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty صورة تعبيرية ضرب زلزال قوي كرواتيا وعاصمتها زغرب، صباح الأحد، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق وذعر بين السكان. وقالت وكالة رصد الزلازل الأوروبية (إي إم إس سي) إن الزلزال بلغت قوته 5.3 درجة، وضرب منطقة واسعة شمالي العاصمة زغرب الساعة 6:23 صباحا (0523 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد. ولم يبلغ عن وقوع إصابات في البداية، وفقا لما ذكرته وكالة "أسوشييتد برس". أخبار ذات صلة وقال شهود عيان إن العديد من المباني تشققت جدرانها وتضررت أسطح المنازل، فيما كانت شوارع وسط المدينة مليئة بالحطام. وسجل زلزال تابع واحد على الأقل في وقت لاحق.

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