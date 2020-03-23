قررت قناتا العيون، والأمازيغية، التلفزيتان، الانخراط في نقل دروس التلفزة المدرسية، إسوة ببعض القنوات الوطنية الأخرى.
وستشرع القناة الأمازيغية في بث دروس التلفزة المدرسية، ابتداء من اليوم الاثنين، وذلك من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 12:30. زوالا، وفقا البرمجة العامة التي تعلنها وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني.
كما تنطلق قناة العيون، يوم غد الثلاثاء 24 مارس 2020، في بث الدروس ابتداء من 8:40 إلى 19:00مساء.
ويدخل الإجراء المذكور في إطار مواكبة التدابير الاحترازية، لمواجهة فيروس “كورونا”، الذي تسبب في إغلاق المدارس بجميع مستوياتها ي كل المدن، والجهات.
وستقدم القناتان الدروس إلى جانب القناة الثقافية، التي شرعت في بث الدروس الخاصة بمختلف المستويات التعليمية، منذ أسبوع تقريبا.
وكانت وزارة التربية الوطنية، والتكوين المهني، والتعليم العالي، والبحث العلمي قد قررت في وقت سابق توقيف الدراسة في الأقسام إلى حين إشعار آخر كإجراء احترازي.
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة كورونا.. قناتا “العيون” و”الأمازيغية” تشرعان في بث دروس التلفزة المدرسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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