تسجيل أول إصابة بفيروس “كورونا” في صفوف الجالية المغربية المقيمة في تركيا

وسط تجاوز أعداد المصابين بفيروس كورونا في تركيا عتبة الألف شخص، كشفت مصادر عن تسجيل إصابة أول مواطن مغربي بالفيروس في تركيا.

وقالت مصادر مغربية من تركيا لـ”اليوم 24″، اليوم الاثنين، إن الفحوصات أظهرت إصابة مواطن مغربي في مدينة إسطنبول التركية بفيروس كورونا المستجد، مما يمثل أول حالة مؤكدة في صفوف أفراد الجالية المغربية، المقيمة في تركيا تم تأكيدها، مساء أمس الأحد.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المواطن المغربي اشتكى، منذ فترة من آلام في الصدر، قبل أن تؤكد التحاليل في أحد مستشفيات إسطنبول إصابته بالفيروس.

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وفي هذا الإطار تم إحداث خلية أزمة لهذا الموضوع تتكون من أفراد من الجالية المغربيه في تركيا، لمتابعة أهم الأحداث المتعلقة بفيروس كورونا، وكذلك للوقوف على الصعوبات، التي يتعرض لها أفراد الجالية المغربية المقيمة في تركيا، وذلك بالتنسيق مع السفارة المغربية في أنقرة، والقنصلية في إسطنبول.

ووجهت خلية مكونة من أفراد من الجالية المغربية في تركيا، نداء إلى كافة المواطنين المغاربة، المقيمين في تركيا، للالتزام بالتدابير الاستثنائية المتخذة على مستوى الجمهورية التركية، وعدم الخروج من منازلهم في ظل الظروف الراهنة، إلا للعمل أو الضرورة.

وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، قد أعلن، مساء أمس، تسجيل 289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إذ تم إجراء 20 ألفا و345 فحصا لكورونا، وتبين أن 1236 مصابون بالفيروس، فيما فقدت البلاد 30 مريضا كلهم من المسنين.