دعت المؤسسة الوطنية للمتاحف المواطنين إلى زيارة افتراضية لأهم المعارض في المتاحف، التي تقع تحت وصايتها، منخلال تقنية 360 درجة. وتعرض المؤسسة الزيارة عبر التقنية المعززة بدليل مصور، وشروحات نصية حول مختلف الموضوعات، ذات الصلة بالمعارض. وتقدم المؤسسة خدماتها للزوار عبر الأنترنت في ظل الظرف الاستثنائي، الذي تعيشه بلادنا، في خطوة تجعل متاحفها تدخل البيوت أثناء فترة الطوارئ الصحية. وأبرزت المؤسسة، في بلاغ لها، أن إجراءها الأول تمثل في نشر مجموعة “Face à Picasso” على الأنترنت. وللقيام بزيارة لمعارض المؤسسة الوطنية للمتاحف افتراضيا، يمكنكم زيارة الموقع التالي: http://picasso.visite360.ma

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كانت هذه تفاصيل خبر في ظل حالة الطوارئ.. المؤسسة الوطنية للمتاحف تدعوكم إلى زيارة معارضها من منازلكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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