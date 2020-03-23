الصين.. لا إصابات محلية بفيروس كورونا و39 حالة جديدة وافدة من الخارج

ذكرت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الاثنين، أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة جديدة محلية بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني يوم الأحد.

غير أن اللجنة أكدت في حصيلتها اليومية، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 39 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19، كانت جميعها حالات وافدة من الخارج، مما يرفع عدد الحالات الوافدة إلى الصين إلى 353 حالة حتى نهاية يوم الأحد.

وأبرزت أنه من بين الحالات الـ39 الوافدة الجديدة، تم تسجيل 10 حالات في كل من بكين وشانغهاي على التوالي، و6 حالات في كل من مقاطعتي فوجيان وقوانغدونغ على التوالي، وحالتين في كل من مقاطعتي شاندونغ وقانسو على التوالي، وحالة واحدة في كل من تشجيانغ وخنان وبلدية تشونغتشينغ.

وأضافت اللجنة أنه تم الإبلاغ عن 9 حالات وفاة سجلت جميعها في مقاطعة هوبي، و47 حالة جديدة مشتبه بإصابتها بالفيروس يوم الأحد.

من جانب آخر، أشارت لجنة الصحة الوطنية إلى أن 459 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم يوم الأحد، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 96 لتصل إلى 1749 حالة.

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ووصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 81093 حالة بنهاية يوم الأحد، من بينهم 5120 مريضا مازالوا يتلقون العلاج و72703 مرضى غادروا المستشفيات بعد شفائهم، فيما توفي 3270 شخصا بسبب المرض.

وقالت اللجنة إنه لايزال هناك 136 شخصا يشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وأضافت اللجنة أن 10701 شخص كانوا على اتصال وثيق بالمصابين ما زالوا تحت المراقبة الطبية. وفي يوم الأحد، خرج 661 شخصا من المراقبة الطبية.

وبنهاية يوم الأحد، تم الإبلاغ عن 317 حالة إصابة مؤكدة من بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونغ كونغ، و21 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو، و169 حالة في تايوان بما في ذلك حالتا وفاة.

وخرج ما مجموعه 100 مريض في هونغ كونغ و10 في ماكاو و28 في تايوان من المستشفى بعد شفائهم.