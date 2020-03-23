طنجويون يتبرؤون من أحداث أمس: من كسروا الحجر قلة قليلة.. سنلتزم بتعليمات السلطة، ونذكر الله من بيوتنا- فيديو

فيديو: يونس الميموني

استنكر طنجويون، أمس الأحد، تحول ترديد ابتهالات من شرفات، ونوافذ المنازل، إلى مسيرات جابت عددا من أحياء، وشوارع عدد من المدن المغربية، في خرق لحالة الطوارئ الصحية، مؤكدين أن الفئة، التي خرجت، حالات استثنائية لا تمثل سكان المدينة.

وقال طنجويون لـ”اليوم 24″؟ إن المشاركين في مسيرات ليلة أول أمس السبت، ليس لديهم حس المواطنة، ولا واعين بمخاطر انتشار الوباء، إذ ضربوا عرض الحائط الإجراءات الاحترازية، التي اتخذها المسؤولون، حفاظا على صحة، وسلامة المواطنين.

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وأضاف المتحدثون ذاتهم؟ أن خروج المتظاهرين إلى الشارع في هذه اللحظات العصيبة، التي تمر منها البلاد، يدل على “الجهل”، الذي يعتري قلة قليلة من الناس، مؤكدين ضرورة التبليغ بهؤلاء، من أجل تدخل السلطات المختصة لتنفيذ المساطر القانونية اللازمة في حقهم.

وأشاد المتحدثون بالمبادرة، التي قام بها سكان مختلف المدن، بترديد ابتهالات من شرفات، وأسطح، ونوافذ المنازل، بطريقة حضارية لفتت انتباه الجميع إليهم، معتبرين أنهم ملتزمون بتعليمات السلطة، وسيذكرون الله من منازلهم.