طقس الاثنين.. أمطار مع زخات رعدية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، أن تهم أمطار وزخات مطرية رعدية من المحتمل أن تكون محليا قوية نوعا ما مرتفعات الاطلس، والسفوح الجنوبية الشرقية، والواجهة المتوسطية.

وستمر سحب كثيفة نوعا ما مصحوبة بأمطار أو زخات رعدية بكل من منطقة سوس وشمال الاقاليم الجنوبية والسهول الشمالية والوسطى والمنطقة الشرقية. كما سيلاحظ تساقط ثلوج فوق بعض قمم مرتفعات الأطلس، في حين سيبقى الطقس غائما جزئيا بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

أما الرياح فستهب قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية، والواجهة المتوسطية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص واحد و 06 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، و ما بين 06 و 13 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة والسايس والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 13 و 19 درجة بالجنوب الشرقي وباقي الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و 12 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف، وما بين 12 و 20 درجة بالمنطقة الشرقية، والساحل المتوسطي ومنطقة طنجة، والسايس والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية وجوار السواحل، ومابين 20 و 26 درجة بالجنوب الشرقي، وشمال الاقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 26 و 31 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وبباقي مناطق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وقليل الهيجان الى هائج، وسيصبح تدريجيا هائجا الى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي.