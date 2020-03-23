اتفاق بين المشتركة و"كاحول لافان" على انتخاب اللجنة المنظمة بالكنيست

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رغم تغليب فرص إقامة "حكومة طوارئ قومية" بين حزبي "الليكود" و"كاحول لافان" فإن التفاهمات بين الأخير والقائمة المشتركة لا تزال قائمة فيما يتعلق بانتخاب اللجنة المنظمة ورئيس الكنيست.

وفي المقابل، لم تتوصل القائمة المشتركة و"كاحول لافان" إلى تفاهم نهائي حول رئاسة لجان الكنيست، إذ طرح وفد "كاحول لافان" على المشتركة رئاسة لجنتين في الكنيست فيما ترى المشتركة أنها تستحق، وفقا لتمثيلها، أكثر من رئاسة لجنتين علاوة على تعزيز تمثيلها في لجنة المالية.

ويُسرّع انتخاب لجنة منظمة بالكنيست انتخاب رئيس جديد للكنيست، إذ تتفق المشتركة بهذا الشأن مع "كاحول لافان" من أجل انتخاب بديل لرئيس الكنيست الحالي من "الليكود" يولي إدلشتاين، ويطرح "كاحول لافان" مئير كوهين لتولي رئاسة الكنيست للولاية الحالية للكنيست، في حين تشرع الكنيست، اليوم، بتشكيل اللجنة المنظمة والتي ستعمل على تشكيل لجان الكنيست بما فيها أيضا تنظيم عمل الكنيست وجلساتها إلى حين انتخاب لجنة الكنيست.

وعلى صعيد متصل، أمرت المحكمة العليا رئاسة الكنيست، الليلة الماضية، بالرد عليها لغاية يوم غد الثلاثاء حول ترتيب الوسائل التكنولوجية لإتاحة عقد جلسات ونقاشات اللجان في ظل انتشار فيروس كورونا على أن يقرر القضاة على ضوء الرد على التماس "كاحول لافان" بشأن انتخاب رئيس للكنيست في ظل تذرع إدلشتاين بحالة الطوارئ لمنع انتخاب بديل له لرئاسة الكنيست، فيما هددت كتلة اليمين بمقاطعة الجلسات في محاولة أخيرة للضغط على "كاحول لافان" للتوصل إلى تفاهمات حول تركيبة الكنيست والحكومة وفقا لمقترحات "الليكود".

توما سليمان: لم نتوصل لتفاهم حول ما ستحصل عليه المشتركة في اللجان

وقالت النائبة عن الجبهة في القائمة المشتركة، عايدة توما سليمان، في حديثها لـ"عرب 48" صباح اليوم الإثنين: "نحن اليوم بصدد تشكيل لجنة منظمة في الكنيست، وهي خطوة إضافية نحو تغيير رئيس الكنيست الحالي، يولي إدلشتاين. ونحن نلاحظ أن هناك محاولة من ‘كاحول لافان’ لقضم صلاحيات ‘الليكود’ قدر المستطاع وأينما أمكن، وتكون الخطوة القادمة تشكيل اللجان ورئاسة الكنيست".

Advertisements

وأضافت عضو وفد المفاوضات عن القائمة المشتركة، أنه "لغاية الآن لم نتوصل إلى تفاهم حول ما ستحصل عليه القائمة المشتركة في تركيب اللجان. هم يطرحون رئاسة لجنتين في الكنيست وهذا لا يرضينا لأننا قائمة تضم 15 عضو كنيست ومن حقها أكثر من ذلك، ولكننا اتفقنا على ضرورة تغيير يولي إدلشتاين حتى قبل الانتخابات. رئيس الكنيست هذا مارس دور يد يمنى لنتنياهو وطبق كل ما يمكنه من تضييق على أعضاء المشتركة ومنعنا من أداء عملنا البرلماني كما يجب".

عايدة توما سليمان

وحول المفاوضات مع "كاحول لافان"، قالت توما سليمان، إن "آخر جلسة كانت مع ‘كاحول لافان’ قبل نحو أسبوع، وللتوضيح نحن لا نتحدث عن تشكيل حكومة، وإنما حول ترتيبات إدارية في الكنيست، وهذه الأمور اتفقنا عليها باستثناء اللجان وتشكيلتها، وبعد تشكيل اللجنة المنظمة يمكن استمرار النقاش حول تشكيل اللجان".

وختمت توما سليمان بالتطرق إلى فرص إقامة "حكومة طوارئ قومية"، وقالت إن "نتنياهو يستغل جائحة الكورونا بشكل كبير جدا، فهو يستغل الأزمة كغطاء لتمديد فترة حكمه وإبقائه في السيطرة على ما يجري في البلاد، ومن الواضح أيضا أن هناك شرخا داخل ‘كاحول لافان’ حول الانضمام لحكومة كهذه أم لا. نحن من طرفنا نرى أن أي حكومة يبقى رئيسها نتنياهو أولا هي حكومة تلغي نتائج الانتخابات الأخيرة والتي قال فيها الجمهور، عربا ويهودا، إنه لا يريد نتنياهو في رئاسة الحكومة، وتبقي كذلك المخاطر التي حذرنا نحن منها، وأي حكومة تسمى طوارئ هي ليست طوارئ وإنما حكومة طوارئ لنتنياهو ولإنقاذه ونحن نرفض التعامل معها أو فكرتها أصلا بأي شكل من الأشكال".

شحادة: التوجه العام في هذه المرحلة تشكيل ‘حكومة طوارئ قومية’

وقال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. إمطانس شحادة، في حديثه لـ"عرب 48" إنه "كما هو معلوم فإن اللجنة المنظمة توكل للشخص الذي يتم توكليه من رئيس الدولة لتشكيل الحكومة، ولكن لهذه اللجنة ما بعدها أيضا".

د. إمطانس شحادة

وأضاف أنه "سيجري تصويت في الكنيست على تشكيل اللجنة المنظمة، اليوم. ونحن نرى أن التوجه العام في هذه المرحلة سيكون نحو تشكيل ‘حكومة طوارئ قومية’ خاصة إذا ما زاد عدد ضحايا جائحة الكورونا، وسيكون من الصعب على ‘كاحول لافان’ جدا أن لا ينضم لحكومة طوارئ، وهذا ما نقرأه، وهذا لا يلغي العقبات التي تواجهها هذه الحكومة، في ظل معارضة لبيد ويعالون للانضمام لحكومة نتنياهو وتمسك الأخير بالتقدم أولا لرئاسة الحكومة".