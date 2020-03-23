شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| مصر.. وفاة اللواء شفيع عبد الحليم بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 23 مارس 2020 نعت القوات المسلحة المصرية وفاة اللواء اركان حرب شفيع عبدالحليم أحد بسبب تصديه لوباء كورونا.

وقالت إن اللواء عبد الحليم توفي دفاعا عن شعب مصر العظيم. Advertisements و شفيع عبد الحليم هو رئيس المشروعات الهندسية بالجيش تفاصيل أوفى لاحقا..

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