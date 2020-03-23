تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا بالكويت خلال الـ24 الساعة الماضية 

الإثنين 23 مارس 2020

في مؤشر عن بدء السيطرة على فيروس كورونا، سجلت الكويت إصابة واحدة خلال 24 ساعة.



وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، الإثنين، تسجيل حالة إصابة واحدة فقط بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي، إنَّ حالة الإصابة الجديدة لمواطنة كويتية، مشيراً إلى أنَّ العدد الإجمالي للمصابين في البلاد ارتفع إلى 189 حالة.

وأوضح أنَّ عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الصحية أصبح 159، في حين بقي عدد حالات الشفاء عند 30 حالة، وكذلك بقي عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة عند 5 حالات هي: حالتان مستقرتان وثلاث حرجة.

وأنهى 702 شخص فترة الحجر الصحي بعد إتمام المدة المحددة لذلك، والقيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات المخبرية من الفيروس.