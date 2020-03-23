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شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع دفعة جديدة حوثية من أبناء إب بالجوف وصرواح والان مع التفاصيل
الإثنين 23 مارس 2020
تتواصل الخسائر البشرية الحوثية من أبناء محافظة إب، وسط اليمن، في مختلف الجبهات.
وأفادت مصادر بمصرع دفعة جديدة من عناصر مليشيا الحوثي من أبناء محافظة إب بنيران القوات الحكومية، بجبهة الجوف وصرواح بعد يومين من مصرع 9 من أبناء إب بجبهات الجوف والضالع وصرواح.
ووفقاً للمصادر، فمن بين صرعى المليشيا الحوثية من أبناء محافظة إب، الصريع عزيم النقيب، والصريع أنور العلفي، والصريع عاصم الصلاحي، والصريع مطيع البصلاني والصريع أنور النقيب، والصريع عبداللطيف الحبيشي.
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