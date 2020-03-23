اليمن.. وقفة احتجاجية لرابطة أمهات المختطفين بإب للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهن

الإثنين 23 مارس 2020

نفذت رابطة أمهات المختطفين في محافظة إب، وسط اليمن، وقفة احتجاجية طالب فيها بإطلاق سراح المختطفين من سجون مليشيا الحوثي في ظل تفشي وباء "كورونا".



وطالبت رابطة أمهات المختطفين بإب الأمم المتحدة بالضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراح أبنائهن خشية تفشي وباء كورونا.

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وقالت رابطة الامهات بإب: في عيد الأم نقف أمام سجون الحوثي التي يئن داخل زنازينها المختطفون والمخفيون قسراً نتيجة التعذيب الوحشي الأمر الذي ادى الى وفاة المختطف "مصطفى عبدالله حمود" بعد أسابيع من الإفراج عنه.

وناشد بيان الوقفة الإحتجاجية إطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسرا قبل أن يفقدوا حياتهم خلف القضبان، كما حملت الأمهات مليشيا الحوثي حياة وسلامة جميع أبنائهن المختطفين والمخفيين قسراً خلف قضبان السجون.