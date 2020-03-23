شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المصري ينفي إصابة 30 معتمرًا مصريًا بكورونا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:31 مساءً, 23 مارس 2020 م
المناطق _ الرياض
نفى هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المصري، تصريحات وزيرة الصحة هالة زايد، التي أدلت بها يوم الجمعة الماضية حول تسجل 30 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد من العائدين من العمرة، وأوضح أنه تصحيحًا لهذا الأمر فإن الـ 30 حالة التي تم تسجيل إصابتها هي حالات عائدين من خارج البلاد ضمنهم بعض العاملين والمقيمين في الخارج، وضمنهم بعض العائدين من العمرة وليس كلهم كما ذكرت الوزيرة.
كما وجه المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الشكر للمملكة العربية السعودية على تعاونها مع الحكومة المصرية في إعادة المصريين العالقين في المملكة، مؤكدا أن حكومة المملكة قدمت كل التسهيلات المطلوبة.
كما قدم الشكر أيضًا لسفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة السفير أسامة بن أحمد نقلي، على تعاونه وخدماته الجليلة التي قدمها للمصريين في المملكة الذين تم إعادتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المصري ينفي إصابة 30 معتمرًا مصريًا بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.