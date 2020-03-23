في يوم.. ألمانيا تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة و31 حالة وفاة بكورونا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:27 مساءً, 23 مارس 2020 م المناطق - الرياض سجلت ألمانيا أكثر من أربعة آلاف إصابة جديدة و 31 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد.

وبحسب بيانات معهد “روبرت كوخ” الألماني للأبحاث والتحاليل، ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 22672 حالة، مقارنة بـ18610 حالات عن أمس.

كما ارتفع عدد الوفيات من 55 حالة إلى 86 حالة.

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