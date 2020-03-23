شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت : إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 189 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 189 حالة، بعد تأكيد إصابة واحدة جديدة خلال أربع وعشرين ساعة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى الإمارات .

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند ، في مؤتمر صحفي اليوم ، أن عدد الحالات في العناية المركزة بسبب كورونا خمس حالات منهم ثلاث حالات خطرة.

وأعلن المتحدث أن مجموع الحالات التي تم شفاؤها 30 حالة بعد شفاء ثلاث حالات أمس وأن 702 قد أنهوا فترة الحجر الصحي.