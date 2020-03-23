شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان : وفاة طبيب بكورونا بعد فحصه العائدين من إيران والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت حكومة إقليمية في باكستان أن طبيبا شابا توفي بعد إصابته بفيروس كورونا (كوفيد19-) أثناء فحص زائري المواقع الدينية العائدين من إيران سوف يحصل على جائزة "البطل القومي".

وتوفي أسامة رياض 26/ عاما، في منطقة جيلجيت بالتستان المتاخمة للصين، في وقت متأخر أمس الأحد بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

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وقال فيض الله فرج، المتحدث باسم الحكومة الإقليمية، اليوم الاثنين: "سوف يحصل أسامة رياض على جائزة البطل القومي."

وأعلنت وزارة الصحة إنه بعد وفاة رياض، ارتفع عدد حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس إلى خمس حالات، بينما وصل عدد الإصابات في باكستان حاليا إلى 799 حالة.

وتم تسجيل أكثر من 150 حالة إصابة خلال الـ12 ساعة الماضية.