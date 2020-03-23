شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحمل "بومبيو" في زيارته المفاجئة إلى أفغانستان؟ والان نبدء بالتفاصيل

أفادت وسائل إعلام محلية أفغانية بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وصل إلى العاصمة الأفغانية كابول اليوم الاثنين في زيارة مفاجئة. وأشارت التقارير إلى أن الزيارة تهدف إلى الدفع من أجل تنفيذ خطة السلام الأمريكية مع حركة طالبان.

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