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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غداة أول جلسات محادثات الحكومة الإفغانية وطالبان.. بومبيو يصل كابول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020
كابول - الخليج 365
غداة أول جلسة محادثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان حول تبادل الأسرى، وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، إلى أفغانستان، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وسط قلق عالمي من تفشي فيروس كورونا الجديد وتفاقم الأزمة السياسية في البلاد.
وهبطت الطائرة التي تقل بومبيو في كابول، للقاء الرئيس الأفغاني أشرف غني وخصمه السياسي عبدالله عبدالله الذي يقول أيضا إنه رئيس البلاد، وفق وسائل إعلام تابعها "الخليج 365"
ويُنظر لتلك المحادثات على أنها خطوة رئيسية في مسعى أوسع لإحلال السلام في هذا البلد، إثر اتفاق وقعته واشنطن مع طالبان الشهر الماضي.
اتفاقٌ وضع إطارا لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بعد تدخلها عام 2001 في أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.
وينص الاتفاق على الإفراج عن خمسة آلاف مسلح من حركة طالبان، ونحو ألف من القوات الأفغانية.
والأسبوع الماضي، قال المبعوث الأمريكي خليل زاد إن تبادل السجناء بات أمرا "ملحا" بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، ويجب أن يتم "في أقرب وقت ممكن".
ويقول مراقبون إن زيارة بومبيو تأتي للمساعدة في إنقاذ هذا الاتفاق الذي تعرقله الخلافات السياسية وأعمال العنف.
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