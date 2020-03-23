- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة البحرينية تعلن تعافي 11 حالة إضافية من فيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الإثنين، تعافي 11 حالة إضافية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وإخراجها من مركز العزل والعلاج، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البلاد إلى 160 حالة.
وتوفيت امرأة بحرينية تبلغ من العمر 51 عاماً، الأحد، بالمرض الفيروسي شديد العدوى، وكانت تعاني من أمراض مزمنة، وفق الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن المتوفاة حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قبل الفريق المختص هي وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج.
وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البحرين 332 إصابة حتى الآن، بحسب البيانات الموجودة على الموقع الرسمي لوزارة الصحة البحرينية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة البحرينية تعلن تعافي 11 حالة إضافية من فيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.