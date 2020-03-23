وزارة الصحة البحرينية تعلن تعافي 11 حالة إضافية من فيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الإثنين، تعافي 11 حالة إضافية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وإخراجها من مركز العزل والعلاج، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البلاد إلى 160 حالة.



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وتوفيت امرأة بحرينية تبلغ من العمر 51 عاماً، الأحد، بالمرض الفيروسي شديد العدوى، وكانت تعاني من أمراض مزمنة، وفق الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن المتوفاة حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قبل الفريق المختص هي وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البحرين 332 إصابة حتى الآن، بحسب البيانات الموجودة على الموقع الرسمي لوزارة الصحة البحرينية.