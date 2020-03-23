- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا بالكويت خلال الـ24 الساعة الماضية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020
الكويت - الخليج 365
في مؤشر عن بدء السيطرة على فيروس كورونا، سجلت الكويت إصابة واحدة خلال 24 ساعة.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، الإثنين، تسجيل حالة إصابة واحدة فقط بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي، إنَّ حالة الإصابة الجديدة لمواطنة كويتية، مشيراً إلى أنَّ العدد الإجمالي للمصابين في البلاد ارتفع إلى 189 حالة.
وأوضح أنَّ عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الصحية أصبح 159، في حين بقي عدد حالات الشفاء عند 30 حالة، وكذلك بقي عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة عند 5 حالات هي: حالتان مستقرتان وثلاث حرجة.
وأنهى 702 شخص فترة الحجر الصحي بعد إتمام المدة المحددة لذلك، والقيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات المخبرية من الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا بالكويت خلال الـ24 الساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.