- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 6 من العناصر الموالية لتركيا بسوريا بعد اشتباكات وخلافات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020
أنقرة دمشق - الخليج 365
قتل 6 من العناصر الموالية لتركيا في سوريا بعد خلافات.
وفي التفاصيل، فجّر خلاف حول مسروقات نهبها فصيلان سوريان مواليان لتركيا في الشمال السوري اشتباكات عنيفة بين الجانبين.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات وقعت بين "فيلق المجد" و"لواء الشمال"، إثر خلاف بينهما على تقاسم مسروقات، ما أدى إلى مقتل 6 عناصر من الفصيلين، فيما تدخلت القوات التركية لفض الاشتباكات.
وأفاد المرصد السوري، الإثنين، بأنه حصل على شريط مصور يظهر عنصرا من "فيلق المجد" الإرهابي ينقل مسروقات من بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي.
وأضاف المرصد أنه رصد في 6 مارس/آذار، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة في قرية كفيفة بريف تل أبيض الغربي الخاضعة لنفوذ الفصائل الإرهابية الموالية لتركيا.
وسبق أن اقترفت عناصر "فيلق المجد" أعمالا وحشية، ما أشعل مظاهرات في ساحة الحرية في مدينة تل أبيض، تطالب بوضع حد لانتهاكات "فيلق المجد" وباقي الفصائل الإرهابية من المدينة، منذ مطلع العام الجاري، بحسب المرصد السوري.
الاحتجاجات جاءت بعد حادث لقي خلاله أحد أبناء "تل أبيض" حتفه بطريقة وحشية على أيدي عناصر "فيلق المجد".
و"فيلق المجد" يقوده الرائد المنشق ياسر عبدالرحيم منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، والذي كان أحد أعضاء وفد أستانة، التي استضافت حوارا بين الفصائل المعارضة ودمشق برعاية روسية تركية.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 6 من العناصر الموالية لتركيا بسوريا بعد اشتباكات وخلافات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.