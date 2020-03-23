أشار رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس في حديث تلفزيوني الى أنه"في المناطق الجنوبية والبقاعية هناك التزام شبه تام بالبقاء في المنازل وهذا مؤشر ايجابي"، مشددا على ان "البلديات وعلماء الدين المسيحيين والمسلمين لعبوا دوراً كبيرا في تنفيذ هذا الامر"، مشددا على أن "ما شهدناه في بعض المناطق والصلاة في الشارع هو نوع من أنواع الانتحار".
وأكد أن "حزب الله" و"حركة أمل" يسيرون دوريات في الشوارع والمناطق لشرح الامور ودعوة الناس الى الالتزام بالتدابير وهذا فعلا ما يحصل"، مضيفا: "نتابع كل حالة بحالتها ونجري فحوصات لبعض الاشخاص ولمتتأكد اصابتهم بالفيروس والاهم من هذا كله الشفافية".
واضاف: "على مستوى كل قرية من القرى تم انشاء صندوق والناس بدأت تجمع الاموال من بعضها البعض من أجل المساعدة في هذه المرحلة".
كانت هذه تفاصيل خبر طليس: الصلاة في الشوارع التي شهدناها مؤخرا هي نوع من الانتحار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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