السيد: نهبوا مالكم ويتوقعون منكم ان تشكروهم

لفت النائب ​جميل السيد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "حاول الشاعر المتنبي الهروب من كافور حاكم مصر ‏فحجزه حتى لا يهجوه ثم إستطاع المتنبي الهروب وقال في كافور:(جوعا يأكل من زادي ويطعمني) هكذا يتبرع لصوص ​الدولة​ لحملة ​الكورونا​، سياسيون وأزلام ومتعهدون، نهبوا مالكم بالجرافة ويتبرعون من جيبتكم بالقطارة ويتوقعون منكم أن تشكروهم".

هذا ولجأ عدد من النواب والوزراء ورجال السياسية إلى التبرع بمبالغ مالية للمستشفيات الحكومية و​الصليب الأحمر اللبناني​ بهدف المساعدة على محاربة تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد.