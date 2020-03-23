السيد: نهبوا مالكم ويتوقعون منكم ان تشكروهم

لفت النائب جميل السيد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "حاول الشاعر المتنبي الهروب من كافور حاكم مصر فحجزه حتى لا يهجوه ثم إستطاع المتنبي الهروب وقال في كافور:(جوعا يأكل من زادي ويطعمني) هكذا يتبرع لصوص الدولة لحملة الكورونا، سياسيون وأزلام ومتعهدون، نهبوا مالكم بالجرافة ويتبرعون من جيبتكم بالقطارة ويتوقعون منكم أن تشكروهم".
هذا ولجأ عدد من النواب والوزراء ورجال السياسية إلى التبرع بمبالغ مالية للمستشفيات الحكومية والصليب الأحمر اللبناني بهدف المساعدة على محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد.
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