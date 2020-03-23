بلدية دوما- البترون أعلنت عن ظهور أول حالة كورونا في البلدة

أعلنت بلدية دوما ​البترون​ية في بيان عن ظهور أول حالة ​كورونا​ في البلدة، موضحة أن "المصاب من مواليد ​تنورين​ ويسكن في دوما، وانه التقى عددا قليلا من البلدة واحتك بهم في مناسبات اجتماعية ولكن بشكل خجول وهو قيد المراقبة والمتابعة طبيا من قبل ​البلدية​".



ودعت "الجميع الالتزام بالحجر المنزلي وعدم الخروج الا عند الضرورة القصوى، على أن يتولى شخص واحد من أفراد كل عائلة مهمة الخروج مع اتخاذ الاجراءات الوقائية كافة"، مؤكدة أنها "ستحرر ​محاضر ضبط​ بحق كل شخص يخالف ولا يلتزم بالإجراءات الوقائية وخصوصا ارتداء القفازات والماسك"، كما شددت على "السماح بالدخول إلى البلدة فقط للحالات الإنسانية لتأمين المواد الغذائية و​الأدوية​ للصيدليات و​المحروقات​ وزيارة الطبيب وذلك ضمن الشروط الوقائية".

واتخذت تدبيرا قضى بمنع بائعي ​الخبز​ المتجولين وحصر توزيع الخبز في البلدة بالسيد وسيم حنا شلهوب ابتداء من صباح غد الثلاثاء الواقع فيه 24 الجاري. وختمت بلدية دوما بيانها بالإعلان عن منع التجمعات على أنواعها ولأي سبب كان تحت طائلة الملاحقة القانونية.

كما لفت رئيس البلدية أسد عيسى إلى أن "العدوى هي مستوردة من خارج البلدة ومن خارج منطقة البترون"، وشدد على "وجوب تنفيذ مضمون البيان تحت طائلة المحاسبة، مؤكدا "عدم التساهل مع أي كان لأن صحة أهلنا أولوية ولن نسمح بالتساهل بما يلحق الضرر بأي شخص من ابناء بلدتنا". وأشار إلى أن "عائلة المصاب تنفذ حاليا الحجر المنزلي الوقائي في منزلها في ​بيروت​".