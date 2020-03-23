ضاهر: أين نحن من سياسة الإنتاج والأمن القومي الغذائي

رأى النائب ميشال ضاهر في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان العالم يتغير والكورونا هي حرب عالمية ثالثة بأضرارها الاقتصادية والمالية وعدد ضحاياها النظام المالي العالمي سقط. افلاس ومجاعة ستطال كل دول العالم فبعدما كان استعمال الدولار لفرض هيبة الدول سيكون الغذاء هو السلاح مستقبلا، فأين نحن من سياسة الإنتاج والأمن القومي الغذائي كفانا تنظيرا".
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في آخر تقرير لها صدر أمس ان عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى بيروت الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة ارتفع إلى 248 حالة.وشددت الوزارة على جميع الحالات التي تم فحصها في مختبرات خاصة غير معتمدة وجاءت نتيجتها إيجابية ولا يعاني اكثرها من عوارض مرضية، التزام الحجر الصحي المنزلي التام ريثما يتم تأكيد التشخيص او نفيه.
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