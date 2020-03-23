الأمانة العامة لمجلس النواب: تأجيل لقاء الاربعاء واجتماعات اللجان على اختلافها

أعلنت الأمانة ل​مجلس النواب​ في بيان أنه "نظرا للظروف الصحية العامة ومن باب الحرص الكامل على السادة النواب وزوارهم وبناء على توجيهات رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، تقرر تأجيل لقاء الاربعاء النيابي المقبل في مقر الرئاسة الثانية في ​عين التينة​ الى موعد يحدد في حينه، كما تقرر اغلاق مبنى مكاتب السادة النواب وتأجيل اجتماعات اللجان على اختلافها لموعد يحدد في حينه".

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