حواجز أمنية ودوريات في مختلف المناطق اللبنانينة تنفيذا لقرار التعبئة العامة

أقامت ​المديرية العامة لأمن الدولة​ في قضاء ​الشوف​، حواجز عدة في قرى وبلدات الشوف، وزعت خلالها على السيارات العابرة والمارة "الكمامات"، كما قام العناصرفي الوقت نفسه بفحص حرارة الأشخاص داخل السيارات، للتأكد من سلامتهم. وفي الإطار عينه، قام عناصر المديرية بدوريات وجولة على المؤسسات والمحال التجاربة والمهن في بلدات الشوف، للتأكد من اقفالها، تنفيذا لقرار ​الحكومة​ و​وزارة الداخلية​ في التعبئة العامة، ومنعت التجمعات، ودعت المواطنين الى البقاء في منازلهم. وشملت الدوريات والحواجز بلدات ​الناعمة​ و​الدامور​ و​كفرحيم​.

وفي محافظة عكار، قامت دورية من مديرية ​امن الدولة​ بمعاينة سوق المزاد في مرفأ صيد الاسماك في ببنين-العبدة ،حيث تبين خروقات كثيرة في المعايير الصحية داخل السوق وخارجه، فتم العمل بالتعاون مع شرطة بلدية ببنين-العبدة على تحرير محاضر انذار بحق المخالفين، مع تزويدهم بكل الارشادات الصحية المفترض الالتزام بها، لجهة وضع الكمامات والقفازات، وتطبيقها حرصا على صحتهم وصحة رواد السوق، والتاكيد على ضرورة خفض التجمعات الى ادنى مستوى داخل السوق وخارجه وتنظيم عملية الدخول اليه، بحيث تكون الاعداد قليلة، تفاديا للاحتكاك بين الباعة والمستهلكين.

كما خلت شوارع مدينة المنية صباح اليوم من المواطنين، بعد دوريات للجهات الأمنية المختصة والشرطة السياحية على الطرق الرئيسية والفرعية ومختلف أحياء المدينة وجوارها، بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء وتوجيهات محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا (القائم بأعمال بلدية المنية)، القاضية بإلتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، درءا لمخاطر انتشار فيروس "كورونا" وتفشيه بشكل متسارع. وتشدد الفرق الأمنية المختصة إلى جانب شرطة البلدية في المنية، على تنفيذ الإجراءات لتأكيد قرار الإقفال التام لمختلف المؤسسات الذي دخل أسبوعه الثاني، وحظر تجول المواطنين ومنع الباعة الجوالين، بإستثناء اولئك الذين يعملون في الصيدليات والأفران ومحطات الوقود والأطباء في العيادات والمستشفيات، بالإضافة إلى إقامة حواجز متنقلة في نقاط عدة في المدينة وتسطير محاضر ضبط في حق كل مخالف.