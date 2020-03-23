الأرصاد الجوية: طقس اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا ربيعيا مستقرا نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى بعد ظهر يوم غد الثلاثاء حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي محدود الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً تؤدي الى طقس متقلب، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، يتحول تدريجياً بعد الظهر الى غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة.
كما توقعت أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
الثلاثاء: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة يتحول تدريجياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات تنشط الرياح خاصة في الجنوب وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار محلية مساء.
الأربعاء: غائم جزئياً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط أمطار خفيفة محلية خلال النهار.
الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.
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