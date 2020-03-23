الأرصاد الجوية: طقس اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا ربيعيا مستقرا نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى بعد ظهر يوم غد الثلاثاء حيث يتأثر ​لبنان​ بمنخفض جوي محدود الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً تؤدي الى طقس متقلب، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس ب​درجات الحرارة​ على الجبال والداخل، يتحول تدريجياً بعد الظهر الى غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة.

كما توقعت أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الثلاثاء: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة يتحول تدريجياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات تنشط الرياح خاصة في ​الجنوب​ وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط ​أمطار​ محلية مساء.

الأربعاء: غائم جزئياً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط أمطار خفيفة محلية خلال ​النهار​.

الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.