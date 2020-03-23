إبراهيم الموسوي: لرفع الأضرار والتعويض على أهالي بلدتي حام ومعربون

تفقد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​ الأضرار التي خلفتها ​الأمطار​ الغزيرة و​السيول​ خلال العاصفة الأخيرة في بلدتي حام ومعربون.

ولفت في تصريح الى أن "زيارتنا هذه جاءت لنحمل قضايا اهالي البلدتين إلى الجهات المعنية، وما شاهدناه من اضرار جسيمة لحقت بالمزروعات والطرقات، ومنها جرف طريق بطول 2 كلم تصل بين بلدة معربون وبساتينها، وإننا نناشد ​الهيئة العليا للإغاثة​ وعلى راسها ​اللواء محمد خير​ القدوم الى هاتين البلدتين المنكبوبتين لرفع الاضرار عنها وعن أهلها الذين يعانون من الحرمان منذ عشرات السنين، ونحن نعلم الواقع والأولويات في يومنا هذا وخاصة أزمة ​الكورونا​، ولكن هذا لا يمنع بأن يكون التعويض عن المواطنين المتضررين من أولويات ​الدولة​ ".

بدوره، شدد مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" الدكتور حسين النمر على "ضرورة تعويض الهيئة العليا للإغاثة عما خلفته السيول من اضرار بالطرقات والمزروعات وشبكتي ​المياه​ و​الكهرباء​". وأكد أن "بلدتي حام ومعربون بحاجة كاملة الى رعاية الدولة".

واعتبر رئيس بلدية معربون عبدالله حيدر أن "البلدة باتت منكوبة جراء السيول والأمطار التي خلفت اضرارا كبيرة في الممتلكات والمزروعات و​البنى التحتية​"، مناشدا الهيئة العليا للإغاثة ووزارتي ​الطاقة​ والمياه والأشغال العامة "التدخل الفوري ورفع الغبن عن الاهالي، الذين يعانون منذ أكثر من أسبوع من انقطاع المياه والكهرباء، ولإعادة فتح الطرقات التي تربط البلدة ببساتينها".​​​​​​​

