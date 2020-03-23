النشرة: جريح نتيجة اطلاق نار من أسلحة حربية في إشكال بين عائلتين في بعلبك

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ أن إشكالا وقع بين عائلتي صلح ووهبي في ​بعلبك​ استعملت فيه ​قذائف​ B7 و​اطلاق نار​ من أسلحة حربية نتج عنه اصابة فتى من آل صلح ونقل الى المستشفى وحالته مستقرة.

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