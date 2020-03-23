أكد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في حديث لإذاعة نقطة على السطر مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر اذاعة صوت لبنان أن "منطقة بعلبك الهرمل هي من أول المناطق التي التزمت بالاجراءات القاسية، بدأنا من آخر شهر شباط باتخاذ اجراءات منع السلامات بين الموظفين وارسال المعاملات عبر البريد، كما قمنا بدورة تدريبية لعناصر شرطة البلدية للتعامل مع هذا الموضوع".
وأوضح انه "اعتمدنا كل الاجراءات اللازمة من أول الطريق لتجنب انتشار هذا الوباء بيننا"، لافتا إلى ان "المساحات الواسعة في المنطقة تقلل الاحتكاك والاختلاط".
وعن الاشتباكات التي وقعت بين آل صلح وآل وهبة فجرا، قال: "ما حصل هو مناوشات صغيرة بين العائلتين وتدخلت القوى الامنية لفض الاشكال بشكل فوري".
كانت هذه تفاصيل خبر خضر: اعتمدنا كل الاجراءات اللازمة لتجنب انتشار كورونا بيننا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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