قرار لدياب حدد التدابير الملزمة للمؤسسات المستثناة من الاقفال

اصدر رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ قرارا حدد بموجبه الإجراءات والتدابير الملزمة للمؤسسات المستثناة من الاقفال، بموجب مرسوم التعبئة العامة. منها اعتماد نظام تعقيم دوري ومستمر لكافة منتشأت المؤسسات المخصصة لاستعمال الزبائن كالعربات والمراحيض والمداخل والمخارج والمصاعد. كما طلب في التعميم التأكد من توفر الشروط الصحية اللازمة ومن نظافة الوسائل والاماكن التي تستخدم لنقل وحفظ وتخزين المواد الغذائية والزراعية والقمح ومشتقاته، وذلك تحت طائلة ترتيب المسؤولية القانونية على صاحب المؤسسة في حال اهمال قيامه بموجب الرقابة. وفيما يلي نص القرار:

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