عالم دين سعودي يفتي بـ"القتل تعزيزا" لمن يتعمد نشر "كورونا" بين الناس

أفتى عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، عبدالله المنيع، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية ​بعقوبة​ "القتل تعزيزا" للشخص الذي يتعمد نشر فيروس "كورونا" بين الناس في السعودية

ولفت عبد الله المنيع الى إنه تجوز معاقبة من يتعمد نقل العدوى للغير ومخالطتهم بـ"القتل تعزيرا"، موضحا أن "الخروج من المنزل والتجمع رغم تحذيرات الجهات المختصة ب​الدولة​ يعد جريمة وأذية وضررا للمسلمين ومخالفة لولي الأمر".

وأضاف: "في حال كان الشخص على علم بإصابته بكورونا وقصد أذية الآخرين وإصابتهم بالعدوى، فإن عقوبته تجوز بالقتل تعزيرا"، مشيرا إلى أنه "أما في حال كان مجرد مستهتر وغير مكترث ولا يعلم بإصابته من عدمها، فهو يعتبر عاصيا، ويستحق العقوبة المناسبة".

وفي وقت سابق أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ عن تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" في السعودية خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية.