وزارة الصحة الكويتية: إصابة واحدة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت ​وزارة الصحة​ ​الكويت​ية، عن إصابة واحدة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال 24 ساعة، لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر لدولة ​الإمارات العربية المتحدة​، مبينة أن عدد الحلات التي تتلقى الرعاية 159 حالة، منهم 30 حالة تم شفاؤها، وهناك 5 ​حالات​ تتلقى الرعاية بالعناية المركزة منها 3 حالات حرجة، وحالتين مستقرتين، لافتة الى أنها أجرت الفحص على 17 ألف مواطن كويتي، وأن الأعداد التي غادرت المركز الصحي 702 حالة.

وكانت وكيل وزارة الصحة الكويتية المساعد لشؤون ​الأدوية​ والتجهيزات الطبية الدكتور عبد الله البدر، أعلن وصول كمية من أجهزة فحص فيروس كورونا المستجد عن طريق الحمض النووي، لتكون الكويت أول دولة في المنطقة توفر مثل هذا الفحص.