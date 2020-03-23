"كتلة اليمين" تقرر مقاطعة جلسة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي

قررت كتلة اليمين مقاطعة جلسة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، التي ستعقد اليوم الاثنين، وستتناول تشكيل اللجنة المنظمة وإمكانية التصويت على انتخاب رئيس جديد للكنيست خلفا لرئيسه الحالي يولي إدلشتاين من حزب الليكود.
ونقلت وكالة "سوا" الإخبارية أن كتلة "أبيض أزرق"، بـرئاسة بيني غانتس ، والمعسكر الداعم له، تطالب حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، وتحالف "العمل –ميرتس"، والقائمة المشتركة، بتشكيل لجان الكنيست واستبدال إدلشتاين، فيما حاول الليكود منع ذلك، منذ الأسبوع الماضي.
يشار إلى أنه بعد تشكيل اللجنة المنظمة، ستكون هذه اللجنة مسؤولة عن تشكيل لجان أخرى، بينها لجنة المالية ولجنة الخارجية والأمن ولجنة مخصصة لمتابعة أزمة انتشار فيروس الكورونا .
واتخذت كتلة اليمين قرارها بمقاطعة جلسة الهيئة العامة للكنيست في أعقاب محادثة أجراها رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، مع رؤساءأحزاب كتلة اليمين.
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