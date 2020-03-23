الجيش الليبي يعلن مقتل 4 جنود أتراك وقيادي سوري

أعلن ​الجيش الليبي​، عن مقتل 4 جنود أتراك وقيادي سوري، خلال الاشتباكات الأخيرة مع ​القوات​ التابعة ل​حكومة الوفاق​ الوطني، في المحاور الجنوبية للعاصمة ​طرابلس​.

ولفت آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الليبي ​اللواء​ مبروك الغزوي، في كلمة مصورة، الى إن "الجنود الأتراك قتلوا إثر حصار طويل قامت به الوحدات العسكرية التابعة للجيش في محور عين زارة، طيلة يوم الثلاثاء الماضي، بينما توفي القيادي السوري متأثرا بإصابته البليغة بعد أسره رغم محاولات إسعافه"، مضيفا أن "الجيش يتحفظ على هذه الجثث ولا يمانع في تسليمها إلى ذويهم عبر ​الهلال الأحمر​ الليبي".

وأوضح الغزوي أن "الإرهابي السوري اعترف قبل وفاته، بوجود 10 أتراك و8 سوريين لاذوا بالفرار بعد استهداف المدرعة التي كانت تقلهم، وبأنهم طلبوا الدعم من قاعدة معيتيقة العسكرية، إلا أنه لم يصلهم بسبب الحصار المفروض عليهم".